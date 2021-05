CAERANO SAN MARCO - Finisce sotto le ruote di un trattore che fortunatamente si ferma poco dopo. E' ricoverato in ospedale un anziano per l'incidente avvenuto oggi, 27 maggio, alle 13.45, in via Montello a Caerano San Marco. I Vigili del fuoco di Montebelluna con appositi cuscini e strumenti per la stabilizzazione del mezzo hanno sollevato il trattore ed estratto l'infortunato.