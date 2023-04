TREVISO - Altro che “Mille e una notte” o hotel super lusso in località esotiche, magari ai Caraibi o nel cuore di qualche capitale europea, tipo Parigi o Londra, Madrid e chi più ne ha più ne metta: la vera vacanza da nababbi è a Ca’ Zenobio dove una stanza, per due, viene messa in vendita a 10.925 euro per notte. Però scontata, grazie alla promozione della piattaforma Booking.com, a 9.883. Un affare. Ovviamente si scherza. Ma è questo quello che è saltato fuori a un lettore de Il Gazzettino che ha avuto la curiosità di vedere il costo di un sera, con pernottamento, tra le meraviglie della villa di Santa Bona da poco ristrutturata da Fondazione Cassamarca. E, superato il primo comprensibile momento di coch, l’ha messa sul ridere. Ipotizzando: «Sarà mica colpa dell’inflazione?». E va bene che la stanza richiesta aveva letti singoli, wi-fi, tv a schermo piatto, aria condizionata, bagno privato e vista giardino. Ma quasi 11mila euro a notte è un prezzo da record.

LA REAZIONE

Hanno riso un po’ meno a Ca’ Spineda, quando lo strano annuncio è stato segnalato: «Si tratta di un evidente errore, provvediamo subito», hanno risposto dagli uffici. Rapido contatto con i responsabili della piattaforme e correzione a stretto giro di posta. Ieri per qualche ora la pagina di Ca’ Zenobio non è stata raggiungibile, verso sera tutto è tornato alla normalità. Fino a fine aprile la struttura resterà chiusa per la pausa invernale. L’attività riprenderà invece da maggio, compreso l’affitto delle camera per i turisti. E a prezzi non extraterrestri ma più normali: più o meno cento euro a notte a seconda di offerte e promozioni.

IL RECUPERO

Al di là dell’equivoco nato da un errore del programma che gestisce prezzi e valutazioni delle camere, e corretto alla prima segnalazione, Fondazione punta molto sulle potenzialità turistiche di Ca’ Zenobio. I mesi invernali sono serviti per completare il restauro delle facciate e delle sculture che popolano il grande parco che, in estate, diventa palcoscenico per concerti, appuntamenti teatrali, conferenze e cene all’aperto. Da maggio riprenderà quindi sia l’attività di accoglienza dei turisti che di organizzazione degli eventi. La barchessa della villa ospita tredici camere ed un appartamento recentemente rinnovati. Gli ampi ed eleganti spazi della villa includono il parco, l’oratorio, e aree esterne utilizzate per eventi privati ed aziendali oltre che iniziative culturali.



