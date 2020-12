Bufera di neve, due ragazzi bloccati a Cima Grappa nella notte

CIMA GRAPPA - Questa notte alle 3.22 la squadra del distaccamento volontario di Asolo è intervenuto con 2 Defender sui tornanti di Cima Grappa per soccorrere un ragazzo e una ragazza under 25, italiani, rimasti bloccati nella tormenta di neve. Per loro nessun problema ma un grande spavento. Le condizioni della strada e gli eventi atmosferici hanno reso il recupero difficoltoso ma sono stati portati a valle senza problemi .

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA