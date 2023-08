Eccellenze del Nordest si uniscono: Brombal acquista la maggioranza di Zanatta Vetro

TREVISO – Un’operazione di acquisto tutta veneta, che vede due realtà industriali simbolo della provincia di Treviso e dell’imprenditorialità del Nordest, unirsi per essere ancora più competitive nei mercati internazionali: la Brombal Luxury Metal Windows and Doors di Altivole, leader nel mercato dei serramenti di lusso in acciaio e in metalli pregiati, ha acquisito il 70% delle quote societarie di Zanatta Vetro Spa, storica vetreria di Montebelluna. «L’acquisizione – dichiara Pierpaolo Brombal, figlio del fondatore Pietro e Chief Financial Officer dell’azienda del cui Consiglio di amministrazione fa parte – segna un momento molto importante per entrambe le aziende: per la Brombal Srl è una conferma della crescita costante in termini di qualità, efficienza e risorse impiegate; per la Zanatta Vetro Spa, fissa l’obiettivo di portare l’azienda a una espansione commerciale all’estero, affiancandola alla già strutturata rete vendita mondiale di Brombal Srl.

Il futuro

Leonardo Brombal, figlio di Pietro, membro del Cda nell’azienda acquisita e amministratore delegato della Brombal Srl, esprime l’orgoglio per l’acquisizione: «Questo accordo, dopo decenni di collaborazione con la famiglia Zanatta, rappresenta non solo un traguardo, ma anche un nuovo inizio per la nostra azienda. Sarà, infatti, possibile creare delle nuove sinergie a livello produttivo e ampliare la nostra offerta sul mercato internazionale del lusso, rendendo sia la Brombal Srl che la Zanatta Vetro Spa ancora più rilevanti a livello mondiale».

«Grazie alla famiglia Brombal – spiega Andrea Zanatta, che resta detentore del 30% delle quote e assume l’incarico di responsabile Produzione e Sicurezza, oltre che membro del Cda – il cammino di Zanatta Vetro Spa proseguirà nel solco tracciato in questi anni, con l’obbiettivo di diventare la vetreria di riferimento nel mercato internazionale grazie all’accordo con Brombarl Srl. Un deciso cambio di marcia, necessario per il nostro futuro: per questo ringrazio in particolar modo Pietro, Leonardo e Pierpaolo Brombal, per aver creduto e voluto investire nella nostra realtà. Insieme, aumenteremo la presenza nel mondo del valore del design trevigiano Made in Italy che ci contraddistingue».