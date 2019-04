Auto in fiamme nella notte, un uomo ricoverato per intossicazione /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BREDA D PIAVE - Partono le fiamme, ridotta in cenere un'auto in via Villa del Bosco 25 san Bartolomeo di Breda di Piave. Il rogo è divampato intorno alle 3.20 circa del 19 aprile. L' incendio ha intaccato anche la pompeiana. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco di Treviso, carabinieri di Spresiano e 118. Il padrone di casa ricoverato in ospedale per una leggera intossicazione.