«I soldi o vi brucio la casa»: a 27 anni picchia e minaccia i genitori

di Denis Barea

CONEGLIANO - «Se non mi date i soldi vi brucio la casa... e ne sono capace». Prima lee poi le, tutto per farsi darea piacimento. Vittime di questa violenza i genitori di un, finito a processo con l'accusa di lesioni aggravate e estorsione. Ieri per J.B. è arrivata la sentenza del Tribunale di Treviso che loa tre anni e otto mesi di reclusione per quell'inferno fatto vivere al padre e alla madre fino al luglio del 2016. Abusi, minacce e violenze quasi quotidiane per avere denaro, da 20 a 150 euro. Il giovane spremeva i suoi genitori a suon di percosse, maltrattamenti e atti intimidatori. E quando non riusciva ad ottenere quello che voleva aggiungeva alla violenza sui genitori quella sugli oggetti che trovava in casa e poco dell'arredo si è salvato dalla sua furia. Poi le minacce di fare anche di peggio. «Datemi i soldi o vi uccido» diceva speso, come anche