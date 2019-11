Ladri scatenati: bocconi avvelenati nei giardini per eliminare i cani

di Pio Dal Cin

MONTEBELLUNA/CODOGNE' - Dopo il cane preso a bastonate dai ladri a Volpago , sulla presa XI, arriva l'allarme. Ancora a Volpago, in via Martignago, un residente segnala che il suo quattro zampe è stato ammazzato proprio dai predoni. «, sono senza scrupoli» mette in guardia. Del resto, circa un anno fa, in un'abitazione sul Montello, proprio questa era stata la procedura. Prima l'eliminazione del cane e poi il furto. Ieri sera, intanto, nuovo colpo a Giavera. Erano circa le 19 quando ignoti si sono introdotti in via Fante d'Italia. Il proprietario stava cenando dalla figlia al piano superiore e nel frattempo è stato messo a soqquadro il piano terra. I carabinieri sono stati prontamente avvisati ed arrivati molto rapidamente in zona. Ma si segnala anche un tentativo di furto in via Artiglieri.