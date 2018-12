Dedicato a Carlo Benetton l'archivio storico della Maccarese Spa

FIUMICINO - È stato dedicato al recentemente scomparso Carlo Benetton, in riconoscimento per quanto fatto per il progresso del territorio, l'Archivio storico dell'azienda agricola Maccarese spa, la più grande d'Italia, appartenente al gruppo Benetton dal 1998 e della quale Carlo Benetton era presidente. L'azienda, fondata negli anni Trenta del Novecento, ha un archivio di oltre centomila documenti storici che risalgono a un secolo fa e raccontano la storia della bonifica del vastissimo territorio laziale affidato alla Maccarese. . L'archivio sarà aperto agli studiosi negli spazi da poco restaurati del Castello di San Giorgio, la sede storica inaugurata questa mattina.



Alla cerimonia presenti, tra gli altri, il fondatore e presidente del gruppo Benetton, Luciano Benetton, i figli di Carlo Benetton, che era presidente della Maccarese spa, Massimo, Andrea, Christian e Leone, Mauro Benetton e Daniela Bertagnin Benetton, il presidente della Fondazione Benetton, Marco Tamaro, l'amministratore delegato della Maccarese spa, Silvio Salera, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il vescovo della diocesi di Porto e santa Rufina, Gino Reali, il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, e l'onorevole Renato Brunetta.



L'importanza e l'attualità dell'apertura di un archivio, ospitato in locali con un microclima adatto alla conservazione della carta, che in parte verrà digitalizzato e da oggi disponibile al pubblico ed agli studiosi, come quello della Maccarese, sono stati sottolineati dall'editorialista del Corriere della Sera, Paolo Conti. Luciano Benetton ha sottolineato come «l'idea del restauro, dopo la bella esperienza della nascita dell'archivio storico Benetton nel 2009, che sta crescendo ancora con continue donazioni, sia nata nel 2013 con una prima visita con mio fratello Carlo. Ne sono stato subito felice. È nato dopo cinque anni di importante lavoro con un grande gioco di squadra».



La Maccarese Spa è la più grande azienda agricola italiana: la proprietà si estende su oltre 3.200 ettari pianeggianti e al suo interno si trova, su uno spazio di 16 ettari, il più grande allevamento italiano di vacche da latte, con ben 3.300 capi, che producono 42.000 litri di latte al giorno, il 10% del latte consumato a Roma.

