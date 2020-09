Benetton, un fondo pensione per i giocatori di rugby

TREVISO - Professionisti di fatto ma dilettanti per la legislazione e nel rapporto di lavoro sportivo. Così il Benetton, prima franchigia italiana a battersi con le big d’Europa apre una nuova strada guardando concretamente al futuro dei propri tesserati offrendo una polizza a fondo pensionistico a tutela integrale della previdenza complementare dei giocatori che altrimenti non avrebbero nessuna posizione assistenziale. Così il blasonato club della Ghirada <WC1>e Reale Mutua<WC> tramite <WC1>l’agenzia<WC> <WC1>di Padova Fiera, conferma<WC>ndo<WC1> e consolida<WC>ndo<WC1> il rapporto di collaborazione<WC>, hanno messo in campo l<WC1>a polizza a fondo pensionistico “Teseo”<WC> per i Leoni biancoverdi.<WC1> <WC>«<WC1>Per noi è motivo d’orgoglio essere il primo club in Italia nel nostro settore a muoversi in questa direzione – dice Amerino Zatta, presidente Benetton Rugby –<WC>. S<WC1>iamo lieti di aver intrapreso questa strada con Reale Mutua<WC> <WC1>con la quale collaboriamo da parecchi anni. L’attenzione all’atleta vuole essere totale, sia dentro sia fuori dal campo di gara, rappresenta per noi uno dei principali asset societari e con questo progetto rafforziamo quello che è il nostro impegno in tal senso. I nostri atleti sono dei professionisti e per questo risultava prioritario e significativo intervenire su questo aspetto<WC>»<WC1>.

«PENSARE AL FUTURO» Il post carriera è sempre una incognita per ogni atleta, figuriamoci l'aspetto pensionistico: «Sin da giocatore ho sempre pensato che sarebbe servito aiutare gli atleti, soprattutto i più giovani, affiancandoli lungo il percorso sportivo ma pensando anche al loro futuro, valutando una previdenza complementare – l'opinione di Antonio Pavanello, ds Benetton Rugby –. Per sopperire alla mancanza di tutele dal punto di vista pensionistico, da tempo abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto insieme al nostro partner Reale Mutua. Tutti noi, sia come società sia come giocatori, abbiamo capito che è necessario pensare al futuro nonostante per molti possa sembrare una preoccupazione non immediata. Da questa stagione saremo noi, come Benetton Rugby, i protagonisti nell'apertura di fondi pensionistici a tutti i giocatori, i quali potranno poi proseguire personalmente». «La nostra sponsorizzazione al Benetton – sostiene Michele Quaglia, direttore commerciale e brand di Reale Group – fa parte di un progetto di attenzione e sostegno che dedichiamo al mondo dello sport e con il quale condividiamo molti ideali. Siamo orgogliosi di aver concluso un accordo così esclusivo e speciale pensando soprattutto alle persone che, da sempre, sono il fulcro delle nostre attenzioni e dedizioni». L'ex rugbista Gianluca Bagherini, titolare dell'agenzia Reale Mutua Padova Fiera ha dirottato nell'attività professionale l'esperienza maturata in campo sportivo: «Collaboro da anni con molte società sportive, in particolare nel rugby e proprio per il rugby ho redatto una polizza infortuni diventata punto di riferimento per la tutela di molti atleti, a livello nazionale e internazionale, che è stata il riferimento per la collaborazione tra Reale Mutua e la Federazione per molti anni. Ho voluto approfondire molti argomenti per la tutela del giocatore, da qui la nascita dell'accordo col Benetton, con l'obiettivo comune di fare qualcosa per i giocatori che finora non avevano alcuna forma di tutela pensionistica».