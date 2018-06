Bebe Vio presenta Giochi senza Barriere: «Noi supereroi, sempre pronti alle sfide»

di Luca Uccello

Pronti, ai posti, via. L’ottava edizione dei Giochi senza Barriere sta per prendere il via per il terzo anno consecutivo allo Stadio dei Marmi di Roma (14 giugno, ore 20.30). In prima fila c’è Bebe Vio, campionessa veneziana di scherma paralimpica (oro individuale alle Paralimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Roma 2017) che col suo

casino positivo

(

A dire il vero lo fanno mia mamma e mio papà, io li seguo con entusiasmo…

) sta riuscendo a far conoscere l’altra faccia dello sport, quello dei supereroi. Si i superiori come lei, anche se Bebe preferisce non pensarci, preferisce averne.



Nessun personaggio immaginario ma un bambino, di sei anni,

che ha cominciato a correre con una gamba di Superman

. E saranno proprio i

supereroi

il tema dell'edizione 2018. Le grandi protagoniste della serata saranno 8 squadre, composte da 20 giocatori ciascuna: adulti e bambini, disabili e normodotati insieme, pronti a scendere nell’Arena per sfidarsi. Le squadre provengono da 8 città d’Italia, in rappresentanza di altrettante regioni e saranno guidate da tre capitani scelti tra i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno deciso di non mancare a questa serata di sport e solidarietà perché i fondi raccolti andranno come sempre all’acquisto di protesi, carrozzelle, di quel materiale che serve a chi vuole fare sport, vuole continuare a vivere…

