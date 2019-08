Blatt, ex coach della Benetton Treviso: «Ho la sclerosi multipla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono malato, ho la sclerosi multipla». È il drammatico annuncio che, coach dell', affida al sito ufficiale del club del Pireo. «A volte la vita ti getta addosso cose a cui non riesci a dare una spiegazione, che non hanno logica. In quei momenti capisci di dover fare delle scelte che mettono alla prova il tuo carattere», scrive l'allenatore 60enne, che in carriera ha guidato anche la. «Alcuni mesi fa mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla primariamente progressiva (SMPP). È una malattia che ha molte forme e si manifesta in modi diversi da persona a persona. È una malattia del sistema immunitario che può modificare e fa cambiare in molti modi la qualità della vita e la capacità di svolgere anche le funzioni più elementari in modi che sono sempre sembrati normali», aggiunge Blatt, che sta seguendo «un regime specifico di esercizi per il potenziamento ed equilibrio, nonché di allenamenti di nuoto e acquatici per migliorare la condizione generale del corpo e migliorare la flessibilità e il movimento dei muscoli».«Sono un allenatore e il mio lavoro è condurre, insegnare e ispirare molte persone. Non essere agile o attivo non influisce sulla mia capacità di fare quelle cose. Sono fortunato: ho ottimi dottori, fisioterapisti e dirigenti che accettano le mie disabilità e mi aiutano ad andare avanti. Come potrei lamentarmi? Non posso assolutamente e non lo farò», afferma. «È fatica sprecata. E mentre chiedo ai miei giocatori e al mio staff di essere la migliore versione di se stessi, devo chiedere e pretendere da me stesso di fare altrettanto».