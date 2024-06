TREVISO - «Sei stata una guerriera gentile, fino all’ultimo». Il ricordo di Diego, Arianna, Paola e Marta Carron della sorella Barbara, 51 anni, deceduta ieri mattina alla Casa dei Gelsi dove era ricoverata da qualche giorno, è dolcissimo. La famiglia di San Zenone degli Ezzelini, alla guida di una delle più importanti aziende italiane di costruzione, si è racchiusa nel dolore. Nessuno si faceva illusioni sul destino di Barbara, a cominciare da lei che però ha sempre affrontato la malattia con grande coraggio. Lei dava conforto e speranza a tutti. Già il fatto di tenere un diario online è stata una lezione di vita. Da cui i fratelli, per primi, hanno tratto importanti insegnamenti.

Chi era Barbara Carron

«Ci hai insegnato che "amare vuol dire esserci" e dimostrato quanto importante è "vivere il tempo"», dicono oggi. Parole che sottolineano anche quanto scritto da Barbara nel suo ultimo post, prima che le condizioni si aggravassero: “Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala - scriveva Barbara - non rimandate mai nulla. Non pensate di avere tempo in eterno perché non è così. Vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni. Che di tempo ce ne sia in abbondanza: non è così. Il tempo è un’ incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono”. E il concetto di “tempo” viene ripreso anche da fratelli quando sottolineano che «Quello stesso tempo ti ha sottratto alla vita troppo presto. Sei stata una guerriera gentile, fino all'ultimo. Continua a sorridere lassù e a insegnarci a essere migliori. Buon viaggio Barbara». Barbara Carron era affetta da una forma di tumore rarissima, il "filloide" della famiglia dei sarcomi per cui non esiste ancora una cura. Eppure lei era riuscita a superare un primo attacco. E la speranza che il peggio fosse passato e che una convivenza col male fosse possibile, era anche balenata. Illusione: il male si è ben presto ripresentato. E Barbara l’ha affrontato con grande decisione e coraggio come, del resto, era abituata a fare in tutte le cose della sua vita: dal lavoro in azienda all’attività sportiva quando ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Padova Calcio diventando per i tifosi “Lady B”. Aveva quindi preso la decisione di raccontare la sua malattia con un diario online, corredato di foto che la ritraevano progressivamente con i capelli sempre più corti ma anche sempre sorridente e con una luce speciale negli occhi. E, nonostante tutto, ha cercato di essere d’aiuto ad altri malati come lei. Anche per questo, fino a quando le forze glielo hanno permesso, ha studiato “coaching” e le strategie utili a trasformare una disgrazia in un’opportunità.

La carriera nell'azienda di famiglia

Barbara Carron era legale rappresentante e componente del cda dell’azienda di famiglia. Nel 2001, dopo la morte del padre Angelo all’età di 58 anni, il posto ai vertici della società sono subentrati i figli. Diego ha preso l’incarico di presidente del gruppo e le sorelle Arianna, Paola, Marta e Barbara sono entrate al vertice con incarichi di direzione nei settori più importanti. La sorella Paola ha poi fatto strada anche nell’associazione Industriali, diventando la vice del presidente Leopoldo Destro e la presidente provinciale dell’Ance. E proprio Destro, ieri, ha voluto esprimere alla famiglia Carron il cordoglio dell’associazione: «Con profonda commozione siamo vicini alla Famiglia Carron per la prematura scomparsa della cara Barbara. A nome di Confindustria Veneto Est, giunga il nostro abbraccio alla nostra Vicepresidente Paola Carron a tutta la sua famiglia e al Gruppo Carron. Di Barbara ricorderemo e faremo tesoro del racconto di questi mesi così duri e la ringraziamo per averci indicato un esempio di coraggio e determinazione che nessuno di noi dimenticherà». Scosso anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Barbara Carron, nativa di Asolo, attualmente viveva proprio nel capoluogo della Marca: «Ha raccontato la sua malattia sui social - ricorda il sindaco, le cure e le sensazioni, diventando un riferimento per tante persone che stanno affrontando un momento delicato». Il funerale di Barbara Carron è stato fissato per sabato alle 10,30 a Ca’ Rainati, frazione di San Zenone.