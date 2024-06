Carron, il cordoglio del Padova Calcio: «Con lei in cabina di regia conquistata la promozione in B e sfiorata la serie A. Ciao Barbara»

PADOVA - Barbara Carron, imprenditrice e vicepresidente del Padova Calcio, stroncata da un tumore a 51 anni, il cordoglio dei biancoscudati: «Ha contrastato la malattia con tenacia raccontandola direttamente senza paure e ipocrisie».

Carron è stata vicepresidente della società dal 2008 al 2012.

Carron vicepresidente, i successi del Padova Calcio

Un messaggio che risuona come un silente coro da stadio. «Tutta la famiglia biancoscudata, da Joseph Oughourlian, Francesco Peghin, Alessandra Bianchi, Luca Destro, Paolo Salot, Moreno Beccaro, Gianni Potti e tutto il Calcio Padova, si stringe attorno alla famiglia Carron in questo momento di dolore per la scomparsa della cara Barbara - si legge in un post condiviso dalla società su Instagram -. Barbara Carron, 51 anni, imprenditrice dell’azienda Carron, uno dei marchi leader nel mondo delle costruzioni, vice presidentessa del Calcio Padova dal 2008 al 2012 dove ha conquistato in cabina di regia una promozione in Serie B nella finale di Busto Arsizio, una salvezza in cadetteria al Nereo Rocco di Trieste e sfiorando la Serie A in finale contro il Novara, era gravemente malata da quasi due anni, malattia che ha contrastato con tenacia, raccontandola direttamente senza paura e ipocrisie. Ciao Barbara».

Il cordoglio

Alle parole si accompagnano le immagini che mostrano Barbara scendere in campo con il suo miglior sorriso per festeggiare le vittorie, sostenere i calciatori, esultare con i tifosi e cantare insieme a loro. Un carosello di scatti che in pochi minuti dalla sua condivisione ha già raccolto numerose reazioni. «Riposa in pace Barbara, hai fatto tanto per il calcio Padova», scrive qualcuno. «Ciao Barbara, grazie di quello che hai fatto per questa città», aggiunge qualcun altro.