Barbara Carron, il dolore della sorella: «La malattia ci ha tolto troppo presto la tua anima bella, riposa in pace»

TREVISO - «La malattia ci ha tolto troppo presto la tua anima bella, riposa in pace sister». Barbara Carron, imprenditrice e vicepresidente del Padova Calcio, stroncata da un tumore a 51 anni, viene ricordata così, anche sui social, dalla sorella Arianna.

La sorella: «Tolto troppo presto la sua anima bella»

Un messaggio di poche ma significative parole scritto alla fine di una caption che la stessa Barbara aveva scritto, cinque mesi prima della scoperta della recidiva del sarcoma. «Quando ho saputo della mia malattia è stato l’inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L’universo toglie e restituisce. Credo che la Vita si regga su questo equilibrio: Dare e Avere. Ho dato un senso a ciò che mi era successo ed ho ricevuto tanto amore», si legge nel post Instagram. E poi: «Scrivo per mia sorella Barbara, lei ci teneva. Questo il suo pensiero cinque mesi prima della sua recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella, riposa in pace Sister».

Gli amici: «Una donna speciale»

La notizia della scomparsa dell'imprenditrice della Carron Spa di San Zenone degli Ezzelini ha fatto il giro delle due province, quella di Padova e di Treviso, ma non solo. In tanti hanno voluto stringersi al dolore dei famigliari e degli amici della 51enne anche in forma virtuale, con un commento sotto una delle tante foto che Barbara condivideva sui suoi profili social dove teneva una sorta di "diario" della sua lotta contro la malattia. «Ciao tesoro, ora riposa e vola in alto dove il dolore non ti potrà più toccare. Grazie per essere stata un'amica dolce, forte, sincera. Ti terrò sempre nel mio cuore», scrive una signora sotto la sua ultima foto. «Una donna speciale. Una donna forte, coraggiosa. Una donna che fino alla fine ha vissuto la sua vita nonostante tutto», aggiunge un altro. «Ciao Barbara, ti scrivo mentre le lacrime attraversano le mie guance - commenta un'altra amica - Io ti ho conosciuta e da subito era evidente che tu eri speciale, unica, non di questa Terra per la tua bellezza, quel fascino senza tempo ed eleganza innata, una mente fine e lucida che amava la vita e ha sperato fino all'ultimo di gurarire e godersi il tempo di cui sempre parlavi. Ho ancora una bottiglia di vino che mi avevi regalato, la berremo alla tua salute anima bella».