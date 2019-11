Muore l'anziana, la badante chiede al figlio risarcimento di 150mila euro

di Roberto Ortolan

TREVISO - «Avevo unma in realtà facevo lagiorno e notte in quella famiglia». Questo il motivo della causa, davanti al giudice del lavoro Massimo Galli, promossa da una 50enne, romena nei confronti di un professionista di Motta, al quale ha chiesto. Una causa che presenta alcune particolarità. È stata avviata dalla badante, assistita dall’avvocato Claudio Rivellini, 3 anni dopo la morte dell’assistita, che l’aveva assunta e che era stata, a tutti gli effetti il suo datore di lavoro. E il conto l’ha presentato al figlio, che fa l’avvocato, ritenendo che fosse lui il vero datore di lavoro. «Era lui - in sintesi la tesi sostenuta - che mi diceva cosa fare, c