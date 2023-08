TREVISO - Chiusura anticipata, e sanzione pecuniaria, per il bar al civico 15 di via Roma, La Bottega del Caffè, che dovrà abbassare la saracinesca alle 18 e potrà riaprirla solo dalle 6 della mattina dopo. Misura che resterà in vigore fino al prossimo 6 settembre. Un’ordinanza firmata dal sindaco Mario Conte dopo ripetuti interventi della Polizia locale, l’ultimo lo scorso 3 agosto quando una persona si è chiusa nei servizi del locale e non voleva più uscirne: dopo averla finalmente convinta è stato necessario l’intervento urgente del Suem. Ma dalle rilevazioni fatte dai vigili, le situazioni di disordine provocate dai frequentatori del bar, essenzialmente i ragazzini di quei gruppetti che vanno in giro per il centro a seminare zizzania, le “baby gang”, erano all’ordine del giorno. Inevitabili le lamentele di negozianti e residenti. Da qui la decisione del pugno di ferro: chiusura anticipata replicando il provvedimento già adottato in via Zenson o per i negozi nella piazzetta sotto il condominio “64” di viale Nino Bixio o a San Liberale.



L’OBIETTIVO

«Ci attendiamo che anche questa ordinanza apporti quei benefici di vivibilità e tranquillità che sono stati ottenuti in altre analoghe situazioni come in via Zenson, in via Bixio e a San Liberale in via tre Venezie - osserva il comandante della polizia locale Andrea Galo - è una risposta concreta anche nei confronti dei cittadini rispettosi delle regole che, con le loro segnalazioni, hanno permesso al comando di avviare le necessarie indagini che hanno portato alle chiusure dei locali nelle predette vie». Il bar era finito nel mirino da tempo. Ma ultimamente la situazione era anche peggiorata: «Negli ultimi mesi questo bar è risultato problematico - dice il sindaco Conte - siamo intervenuti diverse volte con la Polizia locale grazie anche alla segnalazioni di alcuni consiglieri comunali, di alcuni commercianti e dei residenti del quadrante. L’ordinanza vuole essere un segnale forte ai proprietari e ai gestori di questo ambiente, che deve mettersi in regola e garantire un comportamento corretto e rispettoso da parte di chi lo frequenta. A Treviso situazioni come quelle verificatesi non sono tollerate».



SOTTO CONTROLLO

Via Roma continua ad essere una zona perennemente sotto controllo. La polizia locale, ogni sera dalle 21 alle 23, posiziona una pattuglia proprio a ridosso della stazione. Ha il compito, più che altro, di fare da deterrente e allontanare così personaggi equivoci tranquillizzando chi deve prendere gli ultimi treni della sera, o chi è appena arrivato in città. Ma il contrasto alla piccola delinquenza viene portato avanti anche con l’introduzione di attività che portano nuova clientela in zona, soprattutto famiglie. È il caso del nuovo bar aperto proprio all’inizio di via Roma, mentre il controllo di vicinato ha liberato il bar Venezia dalla presenza costante di disturbatori. Nonostante questo, la zona resta sempre calda sul fronte dello spaccio anche se, lentamente, questi traffici si stanno spostando verso via Alzaia, dove i piccoli spacciatori arrivano in monopattino in posti concordati con i clienti.