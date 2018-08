Azzannato da un cane randagio mentre passeggia sul greto del Piave

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NERVESA -mentresul greto del Piave. Si è trasformato in un pomeriggio da incubo quello trascorso mercoledì ada un, T.D.M., assalito da un molosso spuntato improvvisamente dalla boscaglia nei pressi della centrale idroelettrica dell'Enel.L'uomo è riuscito a liberarsi dopo un corpo a corpo nel quale il quattro zampe, furioso, gli ha piantato i denti aguzzi sul fianco, ferendolo al costato, e sul braccio destro. «Ho perso molto sangue e ho dovuto cercare di bloccarlo servendogli in pasto mezza mano» racconta il 38enne, che dopo essersi messo in salvo raggiungendo la macchina