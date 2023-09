San Biagio di Callalta. Imprenditore a 22 anni, peccato che il commercio sia di marijuana: in casa ne nascondeva ben 50 chili

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Imprenditore a 22 anni, ma decisamente sui generis, aveva infatto messo a punto un commercio di marijuana in una casa di San Biagio di Callalta.

Un commercio illegale finito male: nella giornata di lunedì 25 settembre i poliziotti della squadra mobile di Treviso hanno eseguito controlli nell'abitazione, trovando, ben occultata in diversi contenitori (piccoli bidoni) e in un furgone parcheggiato, 50 kg di marijuana. Ma non solo, gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva anche uno specifico macchinario agricolo da duemila euro che serviva per estrarre le foglie di marijuana.

Il proprietario dell’abitazione è un italiano di 22 anni, con alcuni precedenti di polizia, che è stato arrestato e si trova ora in carcere. La sua attività di spaccio prevedeva anche la vendita "al minuto", tant'è che sono stati individuati alcuni assuntori. Sul punto sono in corso ulteriori indagini da parte della Squadra Mobile.