Caparezza e Antonello Venditti & Francesco De Gregori per la prima volta insieme a 50 anni dall’album condiviso del debutto, “Theorius Campus”: tre superstar per accendere l’estate dell’”Arena di Marca” che dopo il successo dello scorso anno riparte con i grandi concerti live negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba. I primi nomi del cartellone, firmato da Zenit e il New Age con la collaborazione dei comuni di Treviso e Villorba, inseriti nel calendario della rassegna “Veneto Oltre 2022”, puntano a riavviare nella Marca la stagione della musica dal vivo. Il primo “assaggio”, lo scorso anno con i live di Subsonica, Umberto Tozzi, Massimo Ranieri e dello stesso Venditti, era stato un successo, nonostante la complicata situazione pandemica. Di qui la decisione di riprovarci.

GLI SHOW

Si comincia il 25 giugno (ore 21.30) con Caparezza: il rapper, cantautore, produttore discografico e artista unico nel panorama italiano porterà a Treviso il suo “Exuvia Esatate 2022”. Il concerto è il recupero della data originariamente in programma al PalaInvent di Jesolo del 6 maggio, evento che non si potrà svolgere a causa delle attuali disposizioni in materia di capienze dei palazzetti e di contenimento del Covid-19. Il secondo appuntamento vedrà protagoniste due autentiche leggende della musica italiana, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, sul palco il 18 luglio (ore 21.00) con il tour che li vede assieme per la prima volta. I due emozioneranno il pubblico presentando i successi che hanno fatto la storia, accompagnati da una super band. I biglietti per il concerti sono già in vendita sul circuito Ticketone.

IL DUO

Nel prossimo tour che li vede per la prima volta insieme Antonello Venditti e Francesco De Gregori emozioneranno i fan con uno show in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino). Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di Me”, contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione, in uscita venerdì. Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Se dopo il debutto condiviso “Theorius Campus” nel 1972 le loro strade si sono divise, i due cantautori romani hanno infatti deciso di partire con un tour insieme, anticipato da un concerto speciale allo Stadio Olimpico di Roma, il 18 giugno. «Per anni siamo stati visti come rivali, un po’ come Coppi e Bartali - hanno commentato i due artisti - ma ci siamo sempre stimati. L’essere amici poi non guasta».