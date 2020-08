Ultimo aggiornamento: 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO Per il Covid-19 ad ogni atleta era stato consentito di partecipare solo a 4 gare e la trevigiana di Preganziol, classe 2006, non si è fatta sfuggire l’occasione per portare a casa iriservati alla categoriaAnna, che difende i colori dello Stile Libero Preganziol, che è allenata dae dal direttore tecnico, è risultata tra le rivelazioni dei Tricolori di categoria estivi che sono stati assegnati dalla Federnuoto su base regionale.L’ondina trevigiana, che si diletta a, è riuscita a centrare 4 pesantissimi ori nei 200, 800 e 1500 stile e nei 200 dorso. Proprio in quest’ultima gara, pur confrontandosi con i mostri sacri delle gare della specialità, Anna Porcari si era messa in bella evidenza in occasione del 57. Trofeo Internazionale Sette Colli che aveva assegnato i titoli italiani Estivi Open centrando, nonostante la sua giovanissima età, un prestigioso 3. posto. Anna Porcari la scorsa settimana aveva partecipato anche ai Campionati Italiani Open in acque libere che si sono svolti a Piombino e a Marina di Grosseto, in Toscana, ottenendo nella sua categoria ottimi risultati. Appuntamento che ha rappresentato l’esordio della Stile Libero ai tricolori di fondo con ben 6 atleti: Michele Feltrin, Giorgia De Pieri, Greta Pavan, Nicole Dalla Torre, Simone Silveri e la stessa Porcari. Grazie alle sue ottime prove la ragazza dello Stile Libero è ora entrata nel mirino del Ct della nazionale giovanile, Walter Bolognani.«Anna non ha ancora compiuto 14 anni e vive a Mogliano -ha raccontato Andrea Franconetti- nuota nella nostra società da sempre e ha collezionato esperienze sin da piccola. È sempre stata incline a cimentarsi in tutte le distanze e specialità. L’ho allenata nelle primissime categorie giovanili lasciandola poi agli altri colleghi in quelle di mezzo e siccome alleno la prima squadra con il tempo l’ho ritrovata nel gruppo dei più grandi». «Gareggia dappertutto e nello stile deteneva i primi tempi delle graduatorie -ha proseguito- e se si fossero disputati i Criteria già ad aprile lei aveva raggiunto i tempi necessari per partecipare a ben 12 gare. Anna ha appena concluso la 3. media e poco dopo aver affrontato gli esami era stata impegnata nei regionali. Ha dovuto studiare fino a fine giugno ed è stata promossa con il massimo dei voti e lode. Lei è tra quelle che quando si propongono un obiettivo lo raggiungono».«Lavora tanto ed è una ragazza molto matura -ha concluso-e si ricordava dei titoli che avanzava dal mese di aprile e che senza il Covid-19 sarebbero stati sicuramente suoi. Aveva tanto il dente avvelenato che mi chiede ripetutamente quando arriveranno le medaglie». «Anna sta facendo un’ottima crescita ed molto eclettica perchè le piace tanto variare -ha sottolineato dal canto suo Luca Lucchetta- È una ragazzina ambiziosa e sa quello che vuole. Siamo contentissimi perchè nel nostro gruppo c’è fermento e molti altri nostri atleti hanno raggiunto i vertici delle graduatorie nazionali». © RIPRODUZIONE RISERVATA