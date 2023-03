Alloggi popolari, Ca' Sugana proroga il bando fino al 16 marzo

Confermata la proroga fino al 16 marzo 2023 (alle ore 12) del bando per ottenere un alloggio popolare Erp. Ca' Sugana ha ufficializzato le modalità da seguire nelle prossime due settimane per presentare la domanda attraverso la modalità dello Spid. «Per i soli residenti nel Comune di Treviso - specifica una nota del Comune - che desiderassero assistenza in merito al caricamento della domanda nella piattaforma regionale potranno contattare i seguenti numeri telefonici 349-9846036 e 347-4199861 per richiedere idoneo appuntamento al Settore Servizi Sociali, presso la sede di Via Cadore 26».