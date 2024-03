Alloggi Ater occupati abusivamente: cinque persone denunciate

TRIESTE - Cinque uomini sono stati denunciati dalla Polizia locale per occupazione abusiva di alloggi Ater. Alcuni giorni fa, dopo alcune segnalazioni inviate all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale sull'anomalo andirivieni di persone in un appartamento sfitto di via Battera, la Polizia locale ha predisposto un intervento mirato per le verifiche del caso.

Già dalla prima mattinata, gli agenti hanno accertato la presenza di alcuni uomini senza fissa dimora nell'appartamento: accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito, i cinque occupanti abusivi sono stati denunciati per invasione di edificio.

Ulteriori accertamenti presso la banca dati interforze ha permesso inoltre di accertare ulteriori irregolarità al Testo Unico sull'immigrazione a carico di due dei cinque uomini. Entrambi sono stati denunciati. Uno, in particolare, è risultato essere destinatario di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Trieste per un furto aggravato nel 2023, a cui è stata data immediata esecuzione: l'uomo è stato trovato in possesso proprio del bene da ricercare, un telefono cellulare che verrà quanto prima riconsegnato al legittimo proprietario. Alla luce dei suoi precedenti di polizia, il Questore di Trieste ha emesso nei suoi confronti un ordine di espulsione immediatamente notificato.