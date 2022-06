Akeem Omolade Oluwuashegunm, calciatore simbolo della lotta al razzismo trovato morto nella macchina dell'amico, aveva giocato con il Treviso in Serie B

TREVISO - Trovato morto Akeem Omolade Oluwuashegunm, giocatore di 39 anni che aveva militato anche nel Treviso in Serie B. Mistero sul decesso, è stato trovato questa mattina già deceduto in una Peugeot in via Martoglio nel quartiere Ballarò nel palermitano. Nel 2003 aveva anche giocato in serie A con il Torino.

Il dolore alla gamba e il decesso nell'auto dell'amico

Non è ancora chiaro cos'abbia provocato il decesso del calciatore ma stando alle prime verifiche, non sono emerse delle lesioni. Pare quindi esclusa la morte violenta. Sulla base di quanto sostiene la sua famiglia, Akeem Omolade Oluwuashegunm non aveva patologie particolari o problemi rilevanti di salute. Da qualche giorno accusava un malore alla gamba ed era andato a fare dei controlli in ospedale il 3 giugno, l'8 giugno e ieri, 12 giugno, ma non avrebbe però ricevuto un responso definitivo a questi suoi dolori. Questa mattina, 13 giugno, avrebbe dovuto sottoporsi ad un nuovo controllo al Policlinico ma il dolore era aumentato e non riusciva a camminare e si era fatto venire a prendere da un amico. Ma appena salito in macchina, Akeem Omolade Oluwuashegunm si sarebbe sentito male. L'amico ha chiamato immediatamente i soccorsi ma non c'è stato niente da fare.

Da chiarire le cause del decesso: Omolade era simbolo della lotta al razzismo

Il corpo di Akeem Omolade Oluwuashegunm è stato spostato per consentire al medico legale di fare le ispezioni del caso per comprendere le ragioni del decesso. Akeem Omolade Oluwuashegunm si era trasferito in Italia già da qualche tempo insieme anche alla sua bimba, continuava a giocare a calcio e lavorava come traduttore in tribunale. Nel 2001 durante una partita con il Treviso era stato vittima di un episodio di razzismo dove alcuni tifosi del Terni gli lanciarono degli striscioni addosso e abbandonarono lo stadio per ribellarsi al suo arrivo. Il motivo? Il colore della sua pelle. Per mostrare la propria vicinanza al compagno di squadra, nella partita contro il Genoa, il Treviso è entrato in campo con il volto dipinto di nero.