Aiuti Covid, denunciati 51 imprenditori a Treviso: non ne avevano diritto Altri 15 nel mirino per piccoli importi

TREVISO - La Guardia di finanza di Treviso ha denunciato 51 imprenditori per aver ricevuto senza averne diritto, o utilizzato per finalità non consentite, oltre un milione e mezzo di euro di aiuti statali, sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza Covid. Altri 15 imprenditori, responsabili di irregolarità di minore gravità o che hanno ricevuto somme inferiori ai 4.000 euro, sono stati segnalati per l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Nei casi scoperti dai finanzieri, numerose imprese non avevano alcun diritto a ottenere i benefici ma, tramite false autocertificazioni od omissione di informazioni sulle reali condizioni economiche, sono riuscite a farsi erogare i finanziamenti. Altre, pur avendone titolo, hanno utilizzato la liquidità ottenuta per finalità completamente estranee alle esigenze imprenditoriali.

Singolare la vicenda di un imprenditore, a suo dire affetto da ludopatia (vittima del gioco d'azzardo), che ha beneficiato di un finanziamento garantito dallo Stato per 25.000 euro e, subito dopo l’accredito, ha utilizzato l’intera somma per effettuare scommesse su piattaforme di gioco online.

Un cinese, infine, non appena ottenuto il contributo, lo ha dirottato su conti correnti accesi presso banche del suo paese di origine. Per 51 persone, dunque, è stata informata la Procura della Repubblica di Treviso, affinché possa valutare la rilevanza penale delle condotte scoperte dalle Fiamme Gialle. Altri 15 imprenditori, responsabili di irregolarità di minore gravità o che hanno ricevuto somme inferiori ai 4.000 Euro, sono stati segnalati per l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Per i finanziamenti garantiti, infine, tutte le violazioni accertate sono state segnalate al Mediocredito Centrale, per l'attivazione delle procedure di revoca della garanzia. Nell'attuale periodo storico, che ha visto il Paese attraversare una grave crisi economica, l'attività della Guardia di Finanza di Treviso continua a essere fortemente orientata al contrasto delle condotte illecite e fraudolente a danno delle risorse pubbliche, al fine di assicurare che le erogazioni dello Stato siano realmente destinate alle famiglie e alle imprese che versano in un effettivo stato di necessità.