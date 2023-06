PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Disposta la chiusura temporanea per sette giorni di un locale in via Postumia, in zona Levada, abituale ritrovo di personaggi con precedenti penali alle spalle, dove c’è stata anche una aggressione, scoppiata per futili motivi, avvenuta tra alcuni clienti. Ma non si tratterebbe di un fatto isolato: da tempo il locale aveva attirato l’attenzione di polizia e carabinieri. I controlli nell’ultimo periodo si sono intensificati. E alla fine è scattato il divieto di somministrare cibi e bevande. Gli agenti della Questura hanno eseguito la disposizione ieri mattina. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata un’aggressione avvenuta nel ristorante. Proprio per questo è stata quindi disposta la sospensione della licenza al ristorante H Grill & American Sandwich, lungo la regionale Postumia.

Troppe liti, locale sulla Postumia chiuso per una settimana

Come si segnala dalla Questura, il provvedimento, emanato per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini, ha la “finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale”. La chiusura del locale per sette giorni, disposta su proposta della stazione carabinieri di Ponte di Piave, è stata eseguita e notificata al titolare dell’esercizio ieri mattina. La misura è stata emanata all’esito di diversi controlli eseguiti dalle forze di Polizia, nel corso dei quali si è accertato che il locale era divenuto abituale punto di ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, anche di rilievo. Si spiega in Questura: «La circostanza di fatto potrebbe favorire la nascita di sodalizi di persone pericolose per la sicurezza pubblica. La previsione è stata avvalorata da un grave episodio di aggressione fisica per futili motivi che si è concretizzata tra più avventori del locale». Ma il locale pontepiavense non sarà l’unico destinatario del provvedimento: «Seguiranno altre analoghe iniziative nei confronti di locali ed esercizi pubblici. E questo per contrastare ogni forma di illegalità e di garantire la sicurezza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande». Informata dei fatti, il sindaco Paola Roma, ha commentato: «Ringrazio per il costante lavoro di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, perché è grazie a loro che tuteliamo le condizioni di sicurezza urbana e la vivibilità del nostro paese. Questa è un’operazione che vuole garantire i cittadini e soprattutto le tantissime attività che svolgono regolarmente il proprio mestiere».