TREVISO - Obbligo di chiusura dalle 20 alle 6 di mattina anche per tutte le attività commerciali del condominio 64 di viale Nino Bixio, il grande complesso che domina la curva dello stadio e che è stato di recente ristrutturato e dotato di una un’illuminazione molto particolare. Il Comune replica lo stesso provvedimento già adottato in via Zenson per limitare schiamazzi e disagi ai residenti. Nella piazzetta interna del complesso accanto al Tenni si trovano negozi di ogni tipo: bar, un parrucchiere, una sala scommesse. Tutti molto frequentati soprattutto da stranieri e da gruppetti che si radunano sotto le finestre fino a notte fonda. E i disagi non mancano. I residenti hanno sopportato a lungo una situazione molto pesante: schiamazzi notturni, rifiuti lasciati in ogni angolo, qualche rissa, vociare continuo. Arrivati al limite della sopportazione hanno presentato un esposto corredato da oltre 50 firme e portato tutto il pacchetto al comando della polizia locale, tra l’altro non molto distante. Il comandante Andrea Gallo ha quindi passato la pratica alla sezione di polizia commerciale e chiesto un’istruttoria, che gli agenti hanno puntualmente realizzato dopo aver fatto controlli, appostamenti e parlato con chi in zona ci vive e lavora. Il caso è stato poi presentato al sindaco Mario Conte, che ha firmato l’ordinanza di chiusura, eliminando così tutte le frequentazioni notturne. E nella piazzetta è tornata la tranquillità.



I RISULTATI

«L’ordinanza per il condominio 64 resterà in vigore fino al 25 giugno - spiega il comandante Gallo - e sta dando ottimi risultati. Siamo intervenuti su richiesta dei residenti e, devo dire, che ancora una volta la collaborazione ha funzionato. Le attività presenti in quel complesso, molto spesso, stavano aperte fino a tardi con una clientela particolarmente rumorosa. I disagi c’erano, lo abbiamo appurato facendo controlli e raccogliendo varie testimonianze. Abbiamo così deciso di applicare la stessa ordinanza sindacale già adottata in via Zenson, dove da marzo le attività commerciali hanno chiusura obbligatoria alle 20 e possono riaprire dalle 6 di mattina». In via Zenson l’ordinanza è stata prorogata già tre volte. Quella in vigore adesso è in scadenza il 15 giugno, quindi giovedì prossimo. Sarà il sindaco a decidere se prorogarla ulteriormente. La sensazione è che lo farà e potrebbe essere il preludio a una decisione definitiva.



ESEMPIO

«Il metodo Zenson funziona - osserva Gallo - tanti problemi, con la chiusura anticipata delle attività, sono stati risolti. Così come in viale Bixio. Anzi, in questo caso c’è anche una novità: i commerciati dei locali del condominio 64 hanno detto di essere disposti a collaborare con noi per mettere fine agli schiamazzi, dando così prova di grande maturità e dimostrazione di voler superare i problemi. Ci vedremo nei prossimi giorni per vedere in che modo concretizzare questo accordo». Nel mirino della polizia locale ci sono anche altre zone considerate turbolente, a cominciare da alcune vie di San Liberale dove la convivenza tra residenti e locali diventa sempre più complicata. «Siamo sempre pronti a raccogliere le segnalazioni dei residenti - conferma Gallo - e li invito a contattarci in caso di necessità. A San Liberale ci sono già stati dei provvedimenti. Ma, più in generale, simili ordinanze possono essere applicate ovunque sia necessario. Il cardine di tutto è la collaborazione tra noi e i cittadini, una formula che ci consente di cogliere sempre ottimi risultati».