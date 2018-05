Meglio andare all'altare oppure... quella pubblicità che ha fatto infuriare il Centro diocesano

di Mauro Favaro

TREVISO - Meglio il corridoio lastricato di fiori che conduce gli sposi all'altare o il corridoio di un aereo che porta chi lo percorre in vacanza?non sembra avere dubbi. Ilapparso mercoledì sera sullaè tranchant: Siamo appena entrati nel periodo dell'anno ad alto tasso di matrimoni. Ma c'è chi preferisce calcare altri corridoi scherzano dallo scalo tu a quale categoria appartieni?.Per rendere meglio l'idea, il Canova ha caricato anche una foto, con tanto di firma Treviso Airport, in cui vengono messi in contrapposizione il corridoio nuziale e quello di un aereo. Accompagnata da una didascalia che lascia intendere, a dire il vero in modo tutt'altro che velato, che gli amici scelgono il primo mentre chi preferisce la libertà opta per il secondo. Come se una cosa escludesse l'altra. Tant'è. L'obiettivo era quello di dar vita a uno spot virale. E l'iniziativa ha subito acceso la discussione.Ieri mattina il post è stato ripreso dal Centro della Famiglia. «Treviso Airport family friendly (a misura di genitori e figli, ndr)? Sembra proprio di no ha scritto il gruppo diocesano, sempre via Facebook grazie invece a chi scommette su famiglie e matrimonio».