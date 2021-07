21Invest di Alessandro Benetton acquisisce le cioccolate Witor's: obiettivi cacao sostenibile e prodotti senza zuccheri

TREVISO - 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sedi in Italia, Francia e Polonia, annuncia l'investimento in Witor's, società con sede a Cremona e di respiro internazionale, attiva nella realizzazione di prodotti di cioccolato. Fondata nel 1959 da Roberto Bonetti, Witor's vanta una storia di oltre 60 anni nella lavorazione del cioccolato e una tradizione tramandata nel tempo che ha portato l'iconico cioccolatino Boero, una pralina di cioccolato fondente con ciliegia e liquore ideata nel 1962, ad essere uno dei rappresentanti dell'eccellenza dolciaria italiana nel mondo. Oggi l'attività imprenditoriale di Witor's è gestita dai figli del fondatore, Rossano e Michele Bonetti, con un organico di circa 220 dipendenti. La società ha un giro di affari complessivo intorno agli 80 mln di euro, di cui circa la metà generato negli oltre 80 Paesi in cui è presente.

Praline, ovetti e creme

Witor's vanta un portafoglio di oltre 350 prodotti, in cui praline e ovetti, segmenti di riferimento nei quali la società gode di una posizione di leadership in Italia, sono stati progressivamente integrati con uova di Pasqua, tavolette di cioccolato, snack, biscotti e creme spalmabili. Grazie alla presenza di linee produttive moderne, efficienti ed estremamente flessibili all'interno degli stabilimenti di Corte dei Frati (Cremona) e Gorizia, Witor's può rispondere a molteplici esigenze in termine di prodotto.

Prodotti "free from"

Nei prossimi anni, la società intende soddisfare la crescente domanda nei segmenti «free from», alimenti che vantano l'assenza di particolari componenti come zuccheri o glutine, per i quali sono riservate aree produttive dedicate e che rappresenteranno uno dei pilastri di sviluppo di Witor's, ed espandere l'offerta di prodotti etici ed eco-friendly. Uno degli aspetti distintivi della società è, infatti, l'attenzione alla filiera produttiva. Witor's supporta una coltivazione del cacao sostenibile, acquistando cacao certificato Utz e Fairtrade, due programmi che rendono efficienti le attività di produzione e migliorano le condizioni lavorative degli agricoltori, oltre che continuare a garantire una materia prima di qualità a Witor's. L'attenzione all'etica e all'ambiente di Witor's sono elementi condivisi da 21 Invest che si pone l'obiettivo di supportare l'azienda nel raggiungere il 100% degli acquisti di cioccolato certificati Utz nei prossimi anni.