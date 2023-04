PORTO TOLLE - Ha aggredito un ragazzino, il “rivale” del figlio, mettendogli le mani al collo alla fine di una partita di calcio della quale tutti i coinvolti erano solo spettatori, nemmeno giocatori o parenti di questi. La vicenda è accaduta giovedì sera allo stadio Cavallari di Porto Tolle (Rovigo), al termine della finale di Supercoppa Polesine di Terza categoria, tra il Porto Tolle 2010 e l’Arianese. Un atto di violenza inconcepibile che ha avuto come vittima un ragazzino di 15 anni, giocatore del vivaio dell’Arianese, che sarebbe stato assalito fisicamente e verbalmente dai genitori di un pari età che milita, invece, nelle squadre giovanili del Porto Tolle. Un altro caso emblematico delle tensioni che stanno condizionando il calcio minore e quello giovanile, spesso con genitori “fuori controllo” pronti a insultare e ad alzare le mani per dare sostegno ai pargoli. Un’aggressione - quella di giovedì sera - che ha reso necessario per l’aggredito il ricorso alle cure mediche al Pronto soccorso di Adria, dove è stata diagnosticata una costrizione al collo con prognosi di 5 giorni.



IL FATTO



Entrambi i ragazzini erano allo stadio con le rispettive società per tifare le proprie squadre maggiori, impegnate a contendersi un importante titolo stagionale: i sostenitori del Porto Tolle 2010 nella parte destra della tribuna, mentre quelli dell’Arianese si trovavano a sinistra. A raccontare quanto accaduto è il padre del ragazzino arianese, che ha dato la sua versione dei fatti il giorno dopo , una volta sport a querela nella stazione dei Carabinieri di Adria. « La partita si è svolta tra i soliti cori sberleffo tra entrambe le tifoserie - racconta il genitore del minorenne - ma senza tensioni particolari. A lle 22.50, dopo le premiazioni, mio figlio con alcuni amici si era spostato dalla nostra zona per andare a salutare un suo compagno di classe che era dall’altra parte della tribuna » . Qui succede il fattaccio. In base a quanto raccontato, il quindicenne arianese avrebbe avuto uno scambio di sguardi torvi e battute con l’altro adolescente che milita nel Porto Tolle 2010. I giocatori dei vivai delle due società da tempo intrattengono dialoghi accesi via social, anche se in base a quanto testimoniato dal genitore della vittima, quest’ultimo non avrebbe mai avuto da dire nulla direttamente con l’altro ragazzo.



LA DENUNCIA



In base alla denuncia, la prima ad attaccare il quindicenne è stata la madre: « Lei veniva trattenuta da qualcuno - continua il padre del ragazzo aggredito - mentre il marito ha poi raggiunto mio figlio prendendolo al collo con la mano destra, stringendolo con forza, fino a quando non è intervenuta una persona in suo aiuto » . Il genitore della vittima prosegue ancora nel racconto che diventa quasi surreale: « Mentre mio figlio tentava di allontanarsi, è stato raggiunto una seconda volta dalla mamma dell’altro ragazzo che gli urlava contro: “ Ho visto che hai insultato mio figlio, bravo, ho visto che lo hai minacciato ” , e nel mentre si è avvicinato anche il papà che lo colpito con uno schiaffo sulla nuca, il tutto tra i cori di altri ragazzi del Porto Tolle che lo sbeffeggiavano. Una volta sentita la versione di mio figlio e averlo portato in sicurezza fuori dallo stadio insieme ad alcuni amici dell’Arianese, sono tornato dentro per chiedere spiegazioni riguardo questa aggressione. Mi sono confrontato con la moglie dell’uomo e mi ha detto di dover parlare con lei e non con il marito che era sparito, giustificando il tutto col fatto che mio figlio aveva offeso il suo e per questo era intervenuta, ma non ha motivato l’aggressione fisica compiuta dall’uomo » . Sentito sull’accaduto il presidente del Porto Tolle 2010, Piero Carnacina, non ha aggiunto particolari: « Mi dispiace per quanto successo, non ho visto come siano andate le cose, ma sono fatti che non devono accadere » . Riguardo al ruolo che l’aggressore avrebbe all’interno della società sportiva dell’estremo Delta, il presidente ci tiene a sottolineare che « non è un nostro dirigente, si tratta del genitore di un ragazzino che gioca nella nostra squadra » .