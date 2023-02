LORIA - «Mi dispiace ho esagerato . L o ammetto . E sono pronto a incontrare l’arbitro e chiedergli scusa » . Ad affermarlo è Gastone, il tifoso quasi ottantenne che domenica, verso la fine d i Bessica-Fossalunga del campionato di Seconda categoria, si è lasciato trasportare e ha apostrofato l’arbitro, Mamady Cisse, nativo della Guinea, con una frase a sfondo razzista . Gastone, a suo tempo tra i primi dirigenti della società partita dalla Terza categoria e poi salita fino alla D, rimarca: «N on mi nascondo, è capitato verso la fine . H o offeso l’arbitro. Magari nel corso di una partita può capitare di tra scendere in qualche insolenza, domenica mi sono fatto trasportare nel momento concitato e quando ha fischiato il rigore contro il Bessica, ho gridato negretto cerca di stare più attento » . Ma qualcuno avrebbe sentito una frase diversa tipo « negretto di m…. » . « Ma non volevo essere razzista , n on lo sono . E ssendo l’arbitro di colore mi è stato quasi spontaneo usare il termine riferito a lla sua pelle. Ho detto una parola in più, ma sia chiaro : che non si parli di atto di violenza che non c’è stata . E qui a Bessica mai sono accaduti certi fatti. Mi dispiace che ci vada di mezzo la società e ci sia questo clamore . D omenica avevo chiesto di poter accedere allo spogliatoio dell’arbitro per chiedere scusa » . Conclude Gastone: « Chissà ora cosa pensano e diranno i miei figli . M i capita tutti i giorni di dialogare e anche degustare un calice di vino o altro con persone di colore, quindi mi dispiace e, se possibile, voglio chiedere scusa personalmente all’arbitro e alla società » .

IL FATTACCIO

L ’insulto razzista è tornato sui campi di calcio, non accadeva da tempo. S tavolta l’arbitro ha preso la singolare decisione di sospendere la partita, al 42’ della ripresa sul risultato di 1-1 , per aver r icevuto l’offesa razzista dello spettatore addossato alla rete di recinzione . D opo il rigore, ha fischiato tre volte. Ha preso la via degli spogliatoi lasciando le squadre in campo, dopo la frase incriminata . M a a quanto pare , dalla tribuna, anche prima , q ualche offesa non era mancata. L’arbitro poi ha lasciato lo stadio e neppure l’osservatore arbitrale è riuscito a parlar ci .

LA FEDERCALCIO