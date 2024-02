​ PORTO TOLLE - Nonostante il granchio blu ci provano i pescatori del Delta a ricominciare. Da alcune settimane è iniziata la semina di vongole da parte del Consorzio pescatori del Polesine. « Il Canarin purtroppo è ancora sotto scacco con una massiccia presenza del famigerato crostaceo – spiega Massimo Boscolo, presidente della coop Po - Stiamo ultimando la semina nei maxi recinti che sono stati realizzati nelle lagune di Barbamarco, Busiura, Sacca di Scardovari e Santa Giulia » . Per gli acquacoltori si tratta di un investimento per il futuro: « La priorità è quella di proteggere il prodotto che riusciamo a reperire. A Santa Giulia stiamo sperimentando l’utilizzo di teli appositi per tutelare il seme come fanno a Goro, ma questo metodo necessita di una manutenzione ancora maggiore rispetto a quella di un recinto in cui abbiamo installato delle gabbiette che ci permettono di intrappolare i granchi più piccoli. In più abbiamo del prodotto nei flupsy che sarà svezzato nei prossimi mesi, vorremmo sfruttare la loro capienza massima con del seme proveniente da schiuditoio » . I f lupsy ( f loating u pweller s ystem) non sono altro che quella fase di preingrasso che consiste in una “ zattera ” che sostiene una doppia fila di cestelli che contengono le vongole e attraverso i quali viene indotta una corrente ascendente continua che permette all’animale di crescere. Un progetto in cui il Consorzio credeva molto e su cui aveva investito, che avrebbe dovuto garantire un 8 per cento della produzione, se non fosse arrivato il granchio a mettere tutto in discussione.

SCARSA VIVIFICAZIONE

« Dati alla mano il crostaceo ha predato tutta la semina – spiega il vicepresidente Gianbruno Colacicco - Nel mangiare il prodotto maturo però è stato agevolato dalla mancanza di vivificazione , che ha portato fenomeni come le macroalghe e e l’anossia ; aggiungiamoci l’innalzamento delle temperature che ha mandato in sofferenza le vongole e questo animale, che è essere una macchina da guerra, capace di resistere sia ad ampie escursioni termiche che a sbalzi di salinità enorme, ha fatto il resto. L’idrodinamica è fondamentale per garantire il giusto equilibrio nelle lagune » .

PROBLEMA SOTTOVALUTATO