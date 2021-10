VILLANOVA DEL GHEBBO (ROVIGO) - Il cuore di Nicoletta Lazzarini ha cessato di battere sabato mattina, mentre si trovava nella sua casa, a Villanova del Ghebbo, dove viveva insieme al marito e al figlio piccolo. Un evento apparentemente classificabile come morte “per cause naturali”, ma cosa ci può essere di “naturale” nello spegnersi a soli 42 anni? Anche per questo il sostituto procuratore Ermindo Mammucci, pm di turno, una volta ricevuta la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati