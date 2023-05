VILLAMARZANA - Il pulmino dato in uso all’Auser 43 Martiri, rubato a Villamarzana è stato utilizzarlo come mezzo utile a eseguire una rapina nel Milanese. Il fatto è successo di recente ed è stato tutto filmato dalle telecamere di videosorveglianza, situate nel magazzino comunale. «Dai filmati si vede chiaramente la sagoma di un uomo che indossa un passamontagna nero. Dopo avere divelto la catena del primo cancello di accesso, si è introdotto nel pulmino, che proprio quella sera era stato lasciato con la chiave nel cruscotto - racconta il sindaco Daniele Menon -. Una volta acceso l’automezzo, per il malvivente restava però il problema sul come uscire dal magazzino, visto che c’era un secondo cancello chiuso con tanto di catenaccio. Il ladro non era infatti riuscito ad aprirlo. Allora ha pensato bene di utilizzare il pulmino come ariete, sfondando il cancello e uscendo così dal deposito. Facendo questo ha finito con il causare ingenti danni al pulmino: rottura degli specchietti laterali, ingenti ammaccature sulle fiancate e sui vetri».

Una volta scoperto l’accaduto è stata prontamente fatta denuncia ai carabinieri della stazione di Arquà Polesine.

«Dopo qualche giorno ci hanno chiamato i carabinieri di Sesto San Giovanni, per dirci che era stato ritrovato un camioncino bianco, abbandonato su una strada, alla periferia di Milano - prosegue Menon -. Era stato utilizzato per compiere una rapina, prima di essere abbandonato su uno spiazzo. Abbiamo dovuto contattare un’apposita ditta incaricata nel recupero di mezzi incidentati e abbandonati, per riaverlo a Villamarzana. Il guaio è che c’è difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. Una volta che sarà tutto sistemato, provvederemo a riportarlo nel magazzino comunale, per renderlo nuovamente disponibile all’utilizzo del trasporto delle persone che necessitino di essere trasportate nei luoghi di cura, per visite ed esami».





