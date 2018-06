Scivola nel fiume davanti casa mentre a 81 anni va a piedi a trovare la figlia

di Roberta Paulon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLADOSE - Una disgrazia ha sconvolto Villadose ieri mattina. Intorno alle 10 i vigili del fuoco di Rovigo hanno recuperato un corpo senza vita dallo scolo Valdentro. La vittima è Ileana Voltan, 81 anni, residente in via Romolo Andreotti. Il suo corpo è stato trovato poco distante dall’abitazione al civico 69, dopo l’allarme dato dal vicinato.LA PASSEGGIATALa signora era solita passeggiare ogni giorno per andare a fare visita ai parenti che abitano di fronte, al di là del canale.