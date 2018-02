Vicesindaco a sua insaputa: «Secondo me c'è un errore»

di Alberto Lucchin

ROVIGO -. Con l'epurazione di Ezio Conchi avvenuta martedì mattina la prestigiosa carica di vice diè stata affidata all'assessore ai Lavori pubblici Saccardin. Il quale però, seriamente, afferma: «Secondo me c'è un errore».Martedì all'ora di pranzo dalla segreteria del sindaco di Rovigo è stato diffuso il nuovo organigramma della giunta comunale, ridotta a sette elementi (quindi nessun nuovo ingresso), in cui figura Saccardin nella casella della seconda carica dell'Amministrazione comunale, con il contestuale affidamento della nuova delega relativa ad Attuazione e verifica del programma.Nella mattina di ieri, però, interpellato sulla sua nuova nomina, l'assessore è sembrato stupito. «Ci sarà stato un errore - afferma - Ho cercato telefonicamente il sindaco, perché ieri mancava, e non sono ancora riuscito a parlarci. Io non ho ancora firmato alcuna delega. Sarà anche un atto ufficiale quella nota diffusa dalla segreteria, ma io non ho ancora sottoscritto alcun documento. Non ho niente altro da dire al riguardo»...