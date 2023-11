Adria, vandali gettano nel cestino i fiori alla memoria dei caduti in guerra

ADRIA - Vandali profanano la memoria dei caduti in guerra. Qualcuno domenica, forse approfittando delle prime ombre della sera, ha deliberatamente staccato dalla lapide che onora la memoria del tenente Gian Giacomo Badini di Bellasio (Adria, 22 gennaio 1894 - Codroipo, 30 ottobre 1917), il mazzo di fiori che era stato posto, in suo onore, in occasione della ricorrenza del 4 novembre. La composizione è stata gettata nel bidoncino stradale, in segno di spregio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA