Truffa Superbonus: tre indagati, sequestrati oltre 2 milioni di euro. Nei guai anche il loro avvocato

ROVIGO - Tre persone sono state raggiunte a Rovigo da misure cautelari, e da sequestri per oltre 2milioni di euro, per aver usufruito illecitamente di bonus edilizi. Tra i reati ipotizzati, truffa e riciclaggio. I provvedimenti restrittivi ed i sequestri, richiesti dalla Procura e autorizzati dal Gip, sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza. Gli indagati, agendo con tre diverse società, dopo aver confezionato deleghe a firma di ignari proprietari di immobili, hanno ottenuto finanziamenti per fittizie cessioni del credito per opere mai eseguite. È stata contestata anche l'ipotesi accusatoria di favoreggiamento personale a carico dell'avvocato difensore dei tre indagati perché avrebbe tentato di depistare le indagini.

Ultimo aggiornamento: 17:40

