ROVIGO - Antonella Ruggiero, i 99 Posse, Lella Costa e Bandabardò sono i nomi illustri della 24ª edizione di “Tra ville e giardini”. La rassegna artistico-musicale, al via il 12 luglio fino al 23 agosto, è stata presentata martedì nella sede della Provincia a Rovigo. Sono 15 le località che ospiteranno la manifestazione ideata da Ente Rovigo Festival, con il supporto di Fondazione Cariparo, Regione, Provincia e Comuni, media partner "Il Gazzettino".

«Tra ville e giardini - spiega Claudio Ronda, il direttore artistico - è una ricerca di proposte culturali che sollecitino nello spettatore curiosità per un viaggio visivo, sonoro e sensoriale. Siamo consapevoli della necessità che un evento sia in equilibrio e in dialogo con il contesto che lo ospita, per questo le proposte a volte fanno riflettere, condividere emozioni, ma anche divertire, perché il divertimento, in un programma ampio, trova il proprio spazio. La cultura sostenibile deve aiutare a una maggiore consapevolezza che si rifletta sui nostri comportamenti; e la cultura anche attraverso lo spettacolo dal vivo, può essere un importante veicolo».



IL CALENDARIO DI LUGLIO

Il concerto di apertura della stagione sarà il 12 luglio con la band napoletana 99 Posse, torna dal vivo con il tour estivo “30+2”, portando sul palco tutta l’energia e le provocazioni di trent’anni di carriera. Si esibirà al Censer di Rovigo, prima tappa delle tre venete. Il 16 luglio villa Morosini a Polesella apre le porte alla Bandabardò in tutta la sua scalcinata irriverenza, celebra i primi trent’anni di carriera e di storia musicale italiana, con “Se mi rilasso collasso. Un libro suonato”. Il 18 luglio nuova sede il giardino di largo Europa a Porto Tolle, dove il poliedrico attore Andrea Bosca, distintosi in film e fiction televisive, interpreterà un adattamento per il teatro de “La luna e i falò” di Cesare Pavese.

Ancora teatro a Corbola, in piazza Chiesa, il 24 luglio, con la verve pungente di Lella Costa, in “Pinocchio confidential”. Intrattenimento vulcanico con il rock’n’roll anni Cinquanta e i ritmi swing di Greg & The Frigidaires, band creata da Claudio Gregori, noto come il Greg del duo Lillo&Greg (attore e autore di radio e televisione, ma attivo come cantante e chitarrista sulla scena romana). La band si esibirà il 26 luglio all’arena verde “Don Arrigo Ragazzi” di Ceneselli. Ad Adria il 28 luglio, in piazza Cavour, ci saranno i salentini Après la Classe, band ska-punk dal sound etno-pop de “La festa patronale live”, concerto intitolato al loro ultimo singolo, nato dalla collaborazione con l’orchestra popolare Notte della Taranta. Alla residenza Le Campagnole di Canda, il 30 luglio, l’attore e scrittore Roberto Mercadini interpreterà un racconto dall’Orlando furioso di Ludovico Ariosto.



IL CALENDARIO DI AGOSTO

Il 1° agosto, nel giardino dell’abate di Badia, del concerto del giovane (classe 1996) chitarrista jazz e rock, Matteo Mancuso, di Palermo. Il 3 agosto, nell’atmosfera palustre di Santa Maria in Punta (Ariano nel Polesine), l’attrice Cinzia Spanò e la musicista Roberta Di Mario, proporranno un reading di brani tratti dal romanzo bestseller “Leggere Lolita a Teheran” di Azar Nafisi. Un altro pezzo di teatro impegnato, sarà lo spettacolo di musica e parole “A futura memoria”, di Valentina Lodovini (voce narrante) e Fontanamix string quartet (quartetto d’archi), dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaja, che nel 2006 ha pagato con la vita le proprie scelte di libertà: palcoscenico il giardino storico di Ca’ Dolfin Marchiori a Lendinara, il 7 agosto. Il giorno dopo debutterà alla rassegna San Bellino, mettendo a disposizione il parco Masetti per un live strong con Meg (ex cantante dei 99 Posse) la regina dell’alternativa elettronica, in una data del “Vesuvia in tour”.

Ancora musica d’autore il 10 agosto, al giardino di villa Schiatti Giglioli di Ficarolo: il raffinato e minimalista cantautore Paolo Benvegnù, in “Live estate 2023”. Il 17 agosto a Frassinelle, in piazza del Popolo, omaggio all’immenso Faber. Luigi Viva (socio fondatore della Fondazione De André) e Luigi Masciari (chitarra e arrangiamenti) porteranno sul palco il concerto-racconto “Viva De André”. Il 19 agosto, a Castelmassa, davanti alla loggia del teatro Cotogni, andrà in scena un vero evento teatrale, l’opera più celebre del Nobel per la letteratura Dario Fo: “Mistero buffo”, della compagnia teatrale Fo Rame.

La serata di chiusura sarà come sempre a villa Badoer di Fratta. Il 23 agosto sarà presente una delle più belle voci italiane, Antonella Ruggiero, in “Concerto versatile”. La cantante, che ha fatto la storia dei Matia Bazar, era già stata a Fratta nell’estate 2007, regalando emozioni uniche.