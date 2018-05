Fa inversione di marcia e travolge coppia di anziani: caccia all'auto pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Caccia all’che domenica sera ha provocato un incidente in, facendo finire all’ospedale una coppia di anziani automobilisti che a bordo della lorostavano percorrendo il tratto diche lambisce il quartiere San Bortolo. I due hanno riportato ferite fortunatamente non gravi.La loro auto è stata investita in pieno da un’altra automobile che, nonostante la pericolosità, ha azzardato una manovra di. La Polizia sarebbe già sulle tracce dell’auto pirata: alcuni indizi hanno portato all’identificazione dele adesso gli investigatori stanno tentando di dare un nome al conducente.