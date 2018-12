«Salvi solo per un caso: il pullman ha sbagliato strada e ritardato»

di Alberto Lucchin

LO STUDENTE DI VERONA FERITO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Si sono salvati grazie a un ritardo della corriera. Il consigliere comunale rodigino in quota Lega, insieme agli amici e compagni di partitoNello stesso pomeriggio, infatti, il 29enne Chérif Chekatt, già noto alle forze dell'ordine francesi, ha aperto il fuoco sulla gente nel pieno centro storico di Strasburgo, in mezzo alle bancarelle dei mercatini di Natale, uccidendo tre passanti e ferendone dodici, di cui otto gravemente. «Per fortuna stiamo bene spiega Ruggero al telefono nella città alsaziana , ma martedì ce la siamo vista brutta. Avremmo dovuto essere anche noi ai mercatini in centro, avevamo