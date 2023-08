Squalo a Comacchio, bimba di 11 anni urla: «Scappate». Fuga dalla spiaggia (ma era una specie innocua)

Fuggi fuggi generale e un po' di apprensione ieri sui lidi ferraresi, tra Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi (poco lontano da Rovigo) per l'avvistamento di un piccolo squalo che nuotava indisturbato molto vicino alla riva.

Squalo a Villasimius, panico in spiaggia: «Nuotava vicino alla riva, bambini terrorizzati»

Lo squalo palombo

Si è trattato, spiegano gli esperti condividendo un breve video, di un piccolo squalo palombo. Una specie del tutto innocua per l'uomo ma per la quale la raccomandazione è comunque quella di mantenere le distanze. Ad accorgersi della sua presenza, riporta il quotidiano ferrarese, una bambina di 11 anni. In tanti sono usciti spaventati dall'acqua, affollata nella domenica agostana, ma poco dopo i bagnanti sono rientrati per osservare il piccolo squalo, circa un metro di lunghezza, nuotare un pò spaesato.

È stata chiamata la Capitaneria di porto, per fortuna nessuno ha pensato di tirarlo fuori dall'acqua o di toccarlo. Dopo qualche ora alcune persone in cerchio sono riuscite a spingerlo verso il largo, operazione poi completata dalla Capitaneria di porto.