Ferito da uno squalo in Australia, ora è in Italia per le cure

Il giovane Matteo Mariotti, di Parma, vittima di un attacco di squalo nell'Oceano Pacifico lo scorso 9 dicembre, è tornato in Italia. Dopo essere stato ricoverato in Australia e aver subito tre interventi chirurgici, è stato trasferito all'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna per ulteriori cure e riabilitazione.

Il viaggio di rientro è durato una trentina di ore, affrontato in sedia a rotelle con la presenza del padre e della zia. Al momento non è esclusa la possibilità di ulteriori interventi, ma si dovrà attendere per avere informazioni più precise nei prossimi giorni. Mariotti, che si trovava in Australia per un'esperienza di studio e lavoro, era stato attaccato mentre nuotava al largo della Gold Coast. Questo episodio rappresenta il secondo attacco di squalo nel Queensland nell'arco di una settimana lo scorso dicembre. L'Australia, dopo gli Stati Uniti, è nota per avere la seconda più alta incidenza di attacchi di squali al mondo secondo l'International Shark Attack File.