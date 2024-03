Matteo Mariotti torna sul surf dopo l'attacco dello squalo e la gamba amputata: «Credete in voi»

Matteo Mariotti torna in acqua, senza paura. Il 9 dicembre, mentre nuotava nelle acque dell'Oceano Pacifico sulla Gold Coast orientale dell'Australia, era stato attaccato da uno squalo e aveva perso una gamba sotto il ginocchio.

Ventenne di Parma attaccato da uno squalo in Australia: Matteo Mariotti ha perso una gamba. Il video choc sul profilo Instagram

«Grazie a chi ci ha creduto dal primo istante, grazie a chi c'è sempre stato e c'è tutt'ora, grazie a chi mi sta aiutando in questa impresa e grazie anche a chi mi ha messo i bastoni fra le ruote... mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà mai più giù! La vita è troppo bella per fare la guerra, è per questo che vado a fare wake». Dopo l'infortunio era stato ricoverato e curato all'ospedale Rizzoli di Bologna.