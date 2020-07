Dopo le proteste, cambia luogo lo sgambamento cani in Commenda est

ROVIGO - Il parco Cibotto non diventerà un'area di sgambamento cani. Lo ha confermato l'assessore Erika Alberghini dopo le lamentale dei residenti..

Alberghini ha spiegato che per l'area sgambamento cani il Comune aveva eseguito quattro sopralluoghi in varie zone della Commenda Este che era stato scelto parco Cibotto perché in questo luogo si incontrano vari proprietari di cani.

"A gennaio - ha ricordato Alberghin - era stato organizzato un incontro con la cittadinanza della Commenda per discuterne ma chi ha ora protestato non era presente nonostante fossero stati messi diversi avvisi nel quartiere e anche nel parco. La stampa aveva pubblicato l'esito dell'incontro con le immagini che mostravano la collocazione dell'area. La zona del parco prescelta, di fatto è quella meno frequentata ed è circondata da fasce di alberi che proteggono le case circostanti sia dalla vista, che da eventuali rumori prodotti dai cani”.

Tuttavia l'area verrà spostata e, appena sarà individuata ne verrà data comunicazione.