ROVIGO - Andrea Bacchetti dà l’addio al rugby giocato in diretta su Raisport.

Domani, domenica 8 ottobre, alle ore 19 al “Battaglini” FemiCz Rovigo-Lyons Piacenza, prima giornata del campionato di serie A Elite, sarà la sua ultima partita.

«Gli faccio il miglior in bocca al lupo per il futuro, per tutto quello che verrà dopo una carriera di così alto livello. E gli tengo in caldo il posto per quando lo riterrà...». Da sindaco a sindaco non poteva che partire da qui il saluto a Bacchetti, il sindaco della squadra di rugby di Rovigo, pronunciato da Edoardo Gaffeo, il sindaco della città di Rovigo. Detto con sincera ammirazione, quel pizzico di ironia che gli dà il giusto tono e che fa dire ancora a Gaffeo: «Se ci sarà una cerimonia, un addio ufficiale, sono pronto a scambiare la fascia tricolore con lui».

Dopo il primo cittadino, domani toccherà ai tifosi rendergli omaggio. Dagli spalti e al Terzo tempo dove «le Posse premieranno il Bak per aver portato la maglia rossoblù come una seconda pelle e per dirgli, grazie sindaco!». Sarà una giornata speciale. «Bacchetti a 35 anni con 2 scudetti e una Coppa Italia sulle spalle giocherà la sua ultima partita» scrive la società. Dal giorno dopo non sarà più un trequarti ala, ma il nuovo team manager del Rovigo, in un autentico cambio della guardia con Antonio Romeo, entrambi sono poliziotti.



LA CARRIERA

«Rossoblù numero 491 - ricostruisce la società, con i dati forniti da Willy Roversi - Andrea esordì con la maglia dei Bersaglieri il 24 marzo 2007 contro il Petrarca. Da allora ha collezionato 161 presenze in rossoblù segnando 41 mete. Nel 2013 passa alle Fiamme Oro, dove conquista nel 2014 il Trofeo Eccellenza». In una finale pazzesca, vinta da sfavoriti 26-25 al “Battaglini” da Bacchetti e Guido Barion contro il “loro” Rovigo, con una rimonta che lascia ancora increduli i tifosi.

Con le Fiamme Oro in 6 stagioni mette insieme 95 presenze e 34 mete, secondo i dati forniti da Cristiano Morabito. Nel 2019 il ritorno a Rovigo per l’ultima parte di carriera. Una carriera lunga 16 anni che lo vede indossare anche con la maglia azzurra al Sei Nazioni 2009, contro Irlanda e Scozia.

La società «ringrazia di cuore Andrea per aver contribuito a scrivere importanti pagine della storia rossoblù». «Un ringraziamento ad Andrea, per lui domani sarà una giornata particolare - commenta coach Alessandro Lodi - È una persona che ha sempre dato tutto sul campo ed è stato di ispirazione per tanti giovani. Ha fatto la storia del club in questi anni».

I RINGRAZIAMENTI

«Io ringrazio la società, in particolar il presidente Zambelli e la sua famiglia - afferma Bacchetti - per avermi dato la possibilità di vestire i colori rossoblù all’inizio e alla fine della carriera e per avermi messo nelle condizioni migliori per poter dare il massimo in campo. Ringrazio lo staff di ora, quelli precedenti e tutti i compagni avuti negli anni. Un saluto a tutti i tifosi che sempre con affetto e stima mi hanno sostenuto e appoggiato».