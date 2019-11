Allerta lungo il Po per l'arrivo della piena: il rischio dei "fontanazzi"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLE - Continua la piena del Po, come l’andirivieni lungo gli argini per vedere come scorre. Il fiume anche domenica ha proseguito il suo passaggio attraversando tutto il Polesine, e se continuerà a piovere un’ulteriore piena è attesa alla volta di giovedì. Per il fine settimana era stato pertanto emesso un avviso di criticità che confermava lo stato di pre-allarme (allerta arancione) nelle aree del Delta del Po, ma dal pomeriggio di sabato si è assistito ad una sostanziale diminuzione dei livelli del fiume nonostante la propagazione dell’onda di piena, fino a scendere sotto il secondo livello di guardia. Un calo che però in questi giorni potrebbe essere contrastato dalla nuova onda di piena che è in arrivo dal Piemonte, dove nell’Alessandrino una donna è dispersa a causa dell’esondazione del Bormida e l’aumento del livello dovuto al carico di pioggia che è sceso.