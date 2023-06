ROVIGO - Con le circa duemila preiscrizioni e il costante afflusso già dalle 10 di ieri al Salone del grano, che anche oggi, dalle 9 alle 18, sarà la base per ritirare i pettorali e dove iscriversi (per i ritardatari) alle Sunset run di 5 o 10 chilometri non competitive, stasera Rovigo in love supererà molto probabilmente i quasi 4.000 partecipanti che aveva contato nel 2022. La partenza è fissata alle 20.30 e i risultati confermano il successo costante della manifestazione, che è alla sesta edizione ed è organizzata da Run It con il comitato provinciale della Uisp, con i patrocini del Comune e del Coni, che riunisce sponsor e associazioni di volontariato consapevoli di essere uniti da un importante strumento di coesione e aggregazione. Per tutti, infatti, c'è la volontà di promuovere lo sport, la salute e l'inclusione insieme al turismo e all'offerta culturale a Rovigo, facendo conoscere lungo gli itinerari le parti più belle della città.

Solidarietà

Rovigo in love va oltre il semplice fatto sportivo e sarà speciale anche per chi non può camminare o correre, e per chi è tornato a farlo da "rinato", dopo un trapianto per esempio, o avendo superato un tumore. La corsa-camminata non competitiva sarà affiancata, inoltre, dalla seconda edizione della Rovigo in love Half marathon, sulla distanza di 21,097 chilometri, competitiva. Per atleti, amatori e famiglie il filo conduttore comune sarà "Porta il tuo cuore al traguardo!" e indica lo sport come "terapia" per ritrovare il sorriso. A tutti i partecipanti sarà chiesto, così, di acquistare un adesivo a forma di cuore, da portare al traguardo e applicare a un enorme cuore a sostegno del progetto di Ryla Run for Iov, che parteciperà con un gruppo composto da donne con alle spalle una storia di tumore al seno, affiancate da medici e personale sanitario dell'Istituto oncologico Veneto. I fondi raccolti sosterranno il progetto e saranno destinati alla ricerca sul tumore al seno. «Tutto sta andando bene: c'erano tanti preiscritti ma il grosso arriverà sotto sera e domani (oggi, ndr)», raccontava ieri Cinzia Sivier, presidente della Uisp provinciale e anima dell'associazione sportiva Run It. «Con le pre iscrizioni intorno a duemila ci avviamo a superare il numero di partecipanti della scorsa edizione: molte persone hanno atteso le previsioni meteo per sabato e superata l'incertezza nell'orario della manifestazione, hanno avuto un incentivo a iscriversi». Insieme alle atlete dello Iov, ha ricordato Sivier, «parteciperanno anche atleti già amici di Rovigo in love, come la campionessa paralimpica plurimedagliata Serena Banzato, e Vincenzo Placida con la figlia Valentina, affetta dalla Sindrome di Cornelia de Lange. Parteciperanno con gli accompagnatori diverse persone con disabilità. E ci sarà anche un gruppo, formato da trapiantati, dell'Associazione italiana donatori di organi».

Viabilità

Gli organizzatori invitano a consultare l'ordinanza comunale che modificherà temporaneamente la circolazione stradale lungo le vie interessate dalla manifestazione, per il suo buon esito. «Per questo abbiamo distribuito e affisso molti volantini d'avviso, cercando di fare comunicazione diffusa, e porgendo in anticipo le scuse per gli eventuali disagi», spiega Sivieir, mentre l'assessore alla polizia locale, Giorgia Businaro, sottolinea che «l'ordinanza prevede la chiusura al traffico delle strade interessate dalla manifestazione a partire dalle 19, tranne il Corso che chiude prima. Sono molto contenta di questo perché la decisione va incontro anche alle esigenze delle attività commerciali. È una soluzione di mediazione che è stata studiata e ragionata con buonsenso e per il prossimo anno cercheremo di diminuire ancora di più i disagi». L'ordinanza è disponibile online. Tra le misure adottate c'è il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 fino a mezzanotte in via Cavour, dalle 15 in piazza Vittorio Emanuele e in corso del Popolo nel tratto tra le vie Grimani e Ponte Roda. Dalle 19 scatterà anche il divieto di transito per tutti i veicoli (velocipedi compresi). Dalle 15 la postazione dei taxi in via Battisti sarà spostata alla stazione ferroviaria e i mezzi pubblici, nell'orario 15-19, saranno deviati sulle vie Fleming, Sacro Cuore e dei Cappuccini. In tutte le strade coinvolte di mezza città ci saranno transenne e addetti al controllo.