Novità nei giaridni delle Torri: verrà fatto un bar

ROVIGO - Nei giardini delle Torri sorgerà un punto di ristoro permanente, un chiosco stabile con attività di bar e panineria. La Soprintendenza di Verona ha dato via libera al Comune per l'installazione di una struttura stabile negli spazi dei giardinetti che si affacciano su piazza Matteotti. Sotto le Due torri medioevali sorgerà presto un bar-panineria aperto non solo durante il periodo estivo, ma anche durante gli altri mesi dell'anno.«Per l'assegnazione della struttura - spiega l'assessore al Commercio Luigi Paulon - il Comune, entro fine anno, farà un bando ad hoc. Nel frattempo, il permesso di insediarsi con una struttura mobile all'interno dei giardinetti verrà data all'associazione che si occuperà anche di gestire il cinema sotto le stelle e gli altri eventi estivi che si svolgeranno nell'area delle Due Torri».