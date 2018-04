Le rigide norme anti-terrorismo mettono a rischio le sagre paesane

di Roberta Merlin

ROVIGO - Le nuovemettono a rischio le. Le tante manifestazioni, non solo fiere e sagre, ma anche mercatini, spettacoli e concerti che si svolgono durante l'estate in Polesine, rischiano ora di saltare a causa delle rigide norme antiterrorismo recepite da vari Comuni. La nuova normativa entrata in vigore alla fine dell'estate scorsa dopo l'ultimo attentato terroristico sulla Rambla di Barcellona, impone infatti regole imprescindibili per quanto riguarda le misure di sicurezza. Tra i nuovi diktat la previsione dil'intero svolgimento della manifestazione, in grado di comunicare a distanza, transenne e varchi lungo tutto il perimetro dell'evento in corso. L'organizzatore della festa deve dunque, con largo anticipo, presentare al vaglio di Questura, Prefettura e Comune un piano preventivo relativo alla sicurezza, attraverso un articolato iter che richiede anche il parere obbligatorio di professionisti della security. A lanciare l'allarme la