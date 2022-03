ADRIA - Il mondo della ristorazione e i titolari delle strutture ricettive di Adria e del Basso Polesine scenderanno in strada oggi a Rovigo, sotto i palazzi di Prefettura e Provincia, per far sentire, tramite un sit- in, la loro voce sulla vicenda autodromo. L’appuntamento è fissato per le 9 .30. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con le forze politiche adriesi .

Ad oltre due mesi dalla chiusura dell’Adria International Raceway, il mondo economico locale è pronto a chiedere udienza e risposte alle istituzioni. Solo una settimana fa il sindaco Omar Barbierato aveva definito l’ultimo incontro, avuto mercoledì con il prefetto Clemente Di Nuzzo ed il viceprefetto Rosa Correale « una occasione importante, di confronto e di ascolto » . Una delegazione di imprenditori inoltre sarà ricevuta in Provincia.



REGIONE COINVOLTA



La questione autodromo approderà sempre oggi anche a Venezia. In sede di consiglio regionale sarà discussa la mozione presentata dalla consigliera regionale Laura Cestari (Lega) che intende impegnare la giunta a farsi promotrice nelle sedi competenti per favorire una rapida soluzione alla vicenda, al fine di evitare l’ennesimo grave danno all’economia locale e per cercare di recuperare le attività già programmate. « Si tratta della sola pista italiana - commenta Cestari - dotata di sei settori di cronometraggio e può contare su un impianto di illuminazione totale per le competizioni endurance internazionali. La chiusura della struttura polifunzionale porterebbe inevitabilmente un danno enorme non solo a chi lavora all’interno ma anche all’indotto».



INCONTRO IN CITTÀ



Domani, alle 21.15, la galleria degli artisti del teatro comunale di piazza Cavour o spiterà un incontro tra l’amministrazione comunale e i titolari di attività di somministrazione e ristorazione, legate all’autodromo. « L’incontro servirà al fine di attivare iniziative - si legge in una nota di palazzo Tassoni - che aiutino gli imprenditori a mitigare l’impatto negativo dovuto alla chiusura dell’autodromo » . Sarà anche l’occasione per chiarire alcuni passaggi importanti di questa intricata vicenda.

Palazzo Tassoni dovrà spiegare i motivi per i quali il campanello d’allarme per l’autodromo sia scattato solo dopo il 17 gennaio, giorno in cui vennero posti i sigilli alla struttura sportiva, nonostante il Comune abbia avanzato e sia stato ammesso, come creditore privilegiato, nello stato passivo del fallimento F&M, l’ex gestore di Adria International Raceway. Il Comune avanzerebbe per Imu e Tari circa 32 mila euro. Lecito chiedersi perché nessuno prima di allora si sia preoccupato di quello che stava succedendo visto che dalla prima assemblea dei creditori è trascorso oltre un anno mentre il fallimento F&M risale a ottobre 2020. Domande finora rimaste senza risposta.